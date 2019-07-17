Для мобильной игры нужно сделать анимацию. Игра камень ножницы бумага нужно сделать анимацию рук. Дизайн мобильного приложения есть.
Перенести готовую js анимацию с одного графика на другой
https://codepen.io/mihail-bykow/pen/zgqmvo – анимированный график
https://codepen.io/mihail-bykow/pen/QeNJjd – график без анимации
нужно перенести анимацию с первого графика на второй. Речь об анимации графика при загрузке. Другие эффекты переносить не надо.
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