Анимация конфетти

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  2. Анимация
Закрыт8 заявок314 просмотров

Всем привет,

Нужно сделать анимацию конфетти, размер 1920x1080.

Покажу образец.

Предоставить в формате mp4, и покадрово серией png с прозрачностью.

6 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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