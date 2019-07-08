Из двух иллюстраций нужно собрать анимацию в стиле техно иллюстрации. Есть вектор в АИ. Облака и пр нужны для динамики. Цель показать работу, которая должна быть осуществлена на склоне. и у подножия. Приветствуются построительные линии. ...
2D анимационный ролик с персонажной анимацией
Ищу исполнителя на анимацию ролика в 2D flat графике, с присутствием 3-4 персонажей.
Сценарий ролика имеется.
Иллюстрации к ролику еще готовятся, как будут готовы предоставлю исполнителю.
Распишу четкое ТЗ что должно быть в ролике с опорной раскадровкой. Но проявление креативности и своего видения тоже приветствуется!
Ориентировочный референс по стилю графики и анимации https://vimeo.com/204871473
Планируемый хронометраж ролика в районе 2х минут.
Диктора также предоставлю исполнителю.
Требования:
1. Нужна только анимация по готовым иллюстрациям и составленному ТЗ
2. Навыки и опыт риггинга и персонажной анимации (персонажи должны быть живые, с естественными движениями и мимикой)
3. Работа в AfterEffects
4. Наличие портфолио (желательно чтобы были работы и с персонажкой)
Просьба указывать сроки и цену за минуту такого ролика либо за всю работу целиком. Приоритет в рассмотрении заявки будет отдаваться тем, кто указал цену.
Данных для предварительной оценки работы достаточно
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Создание анимировонного, минутного, рекламного ролика с озвучкой. Пример: www.youtube.com/watch?v=U... Обязательно наличие портфолио. Текст и сюжет предоставляем мы. Оплата договорная.Закрыт6 лет назад
Всем привет Есть разработанный персонаж в 2Д нужно сделать анимационный ролик с этим героем на 2-3 минуты интересует вариант с наложением музыки и отдельно с озвучиванием ролика (голос за кадром) ...Закрыт6 лет назад
Мне нужно сделать анимацию подобную вот этой: https://www.youtube.com/watch?v=jcYaHlcpMcw Только волну без логотипа.Закрыт6 лет назад
- $300
Необходимо создать 8 однотипных видеороликов на 6 минут с несложной анимациейАнимация37 заявокЗакрыт6 лет назад
Мне необходимо найти специалиста по созданию инфографики мой WhatsApp +7-937-879-07-00Анимация5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $80
Добрый вечер. Нужны люди умеющие анимировать персонажей в After Effects. Разбирающиеся в DUIK и в принципах анимации. Проект многосерийный. Детский сериал. Серия - 1 минута - 5000 рублей. Пожалуйста, скидывайте примеры ...Анимация6 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна помощь в создании подобного видео https://youtu.be/FuK9-KXthsI по имеющейся модели. https://yadi.sk/d/pljFsw3iYSotbg или https://yadi.sk/d/n_vPVzKqQIHLaA Готовы обсудить дополнительную анимацию. Диктор у нас есть. ...Анимация8 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходим видеограф который мог бы создать фрактальные цифровые анимации под аудио контент музыкального видео. смотрите примерный образец в аттаче. Средство и программа исполнения может быть разной, ест наработки в Синеме. Пришлите ссылки на ...Анимация1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Работа не сложная и интересная. Суть задачи: Необходимо снимать ролики аналогичные этому, только с новыми задумками по сюжетам: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sp2dDwrhH5E В ваши обязательства входит: Придумать новые сценарии про ...Анимация11 заявокЗакрыт6 лет назад