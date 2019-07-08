2D анимационный ролик с персонажной анимацией

  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт5 заявок179 просмотров

Ищу исполнителя на анимацию ролика в 2D flat графике, с присутствием 3-4 персонажей. 

Сценарий ролика имеется. 

Иллюстрации к ролику еще готовятся, как будут готовы предоставлю исполнителю. 

Распишу четкое ТЗ что должно быть в ролике с опорной раскадровкой. Но проявление креативности и своего видения тоже приветствуется! 

Ориентировочный референс по стилю графики и анимации https://vimeo.com/204871473

Планируемый хронометраж ролика в районе 2х минут. 

Диктора также предоставлю исполнителю. 

Требования: 

1. Нужна только анимация по готовым иллюстрациям и составленному ТЗ 

2. Навыки и опыт риггинга и персонажной анимации (персонажи должны быть живые, с естественными движениями и мимикой) 

3. Работа в AfterEffects 

4. Наличие портфолио (желательно чтобы были работы и с персонажкой) 

Просьба указывать сроки и цену за минуту такого ролика либо за всю работу целиком. Приоритет в рассмотрении заявки будет отдаваться тем, кто указал цену. 

Данных для предварительной оценки работы достаточно 

6 лет назад
vidin-studio
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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