2D анимационный ролик с персонажной анимацией

Ищу исполнителя на анимацию ролика в 2D flat графике, с присутствием 3-4 персонажей.

Сценарий ролика имеется.

Иллюстрации к ролику еще готовятся, как будут готовы предоставлю исполнителю.

Распишу четкое ТЗ что должно быть в ролике с опорной раскадровкой. Но проявление креативности и своего видения тоже приветствуется!

Ориентировочный референс по стилю графики и анимации https://vimeo.com/204871473

Планируемый хронометраж ролика в районе 2х минут.

Диктора также предоставлю исполнителю.

Требования:

1. Нужна только анимация по готовым иллюстрациям и составленному ТЗ

2. Навыки и опыт риггинга и персонажной анимации (персонажи должны быть живые, с естественными движениями и мимикой)

3. Работа в AfterEffects

4. Наличие портфолио (желательно чтобы были работы и с персонажкой)

Просьба указывать сроки и цену за минуту такого ролика либо за всю работу целиком. Приоритет в рассмотрении заявки будет отдаваться тем, кто указал цену.

Данных для предварительной оценки работы достаточно