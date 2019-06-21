Анимироваль персонаж

Всем привет

Есть разработанный персонаж в 2Д нужно сделать анимационный ролик с этим героем на 2-3 минуты

интересует вариант с наложением музыки

и отдельно с озвучиванием ролика (голос за кадром)

Примеры работ, сроки и порядок цен

Спасибо