Добрый день Подскажите пожалуйста какой срок изготовления подобного ролика и какая цена? https://www.weblancer.net/users/Cyndyk/portfolio/animatciya-39/eqtrade-2274859/
Необходим видеооператор для удаленной работы (предметная съемка)
Работа не сложная и интересная.
Суть задачи:
Необходимо снимать ролики аналогичные этому, только с новыми задумками по сюжетам:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sp2dDwrhH5E
В ваши обязательства входит:
- Придумать новые сценарии про фрукты-овощи. (После написания необходимо с нами его утвердить)
- Провести видеосъемку по сценарию.
- Произвести монтаж видео. (Обрезка ненужного, цветокоррекция, улучшение изображения)
Накладывать анимационные глаза, руки, ноги и тд не надо (Анимация в ваши обязательства не входит)
Гонорар: 50 долларов за 1 видео 5 минут длиной. (Которое состоит из сцен приблизительно по 15 секунд)
Для начала нам необходимо 2 таких видео и вознаграждение при этом составит 100 долларов.
После создания 2 видео будут новые задания.
Пожелания к исполнителю:
Продолжительность сотрудничества - очень долгий период.
Ваше место жительства значения не имеет.
Видеокамера значения не имеет, главное чтобы изображение было четким, без шумов и насыщенное. (Последние модели телефонов дают очень качественное изображение)
Желательно использовать дополнительные источники освещения, чтобы изображения было ярким и сочным.
Обязательно ответственно и аккуратно подходить к заданию.
Обязательно, чтобы при составлении сценариев и съемки очень хорошо работала фантазия.
Обязателен навык видеосъемки и понимания законов композиции.
Обязательно умение монтажа в Adobe Premiere (достаточен уровень на 4 из 5)
Если вас заинтересовало наше предложение, то будьте готовы сделать короткий тестовый пример видео и несколько примеров сценария. При этом, для вашего спокойствия, вы можете наложить водяной знак на это тестовое видео.Остальные детали технического задания уже сможем обсудить при переписке.
Заявки фрилансеров
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