Необходим видеооператор для удаленной работы (предметная съемка)

Работа не сложная и интересная.

Суть задачи:

Необходимо снимать ролики аналогичные этому, только с новыми задумками по сюжетам:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sp2dDwrhH5E

В ваши обязательства входит:

Придумать новые сценарии про фрукты-овощи. (После написания необходимо с нами его утвердить)

Провести видеосъемку по сценарию.

Произвести монтаж видео. (Обрезка ненужного, цветокоррекция, улучшение изображения)

Накладывать музыку и звуки не надо. (Это не входит в ваши обязательства)

Накладывать анимационные глаза, руки, ноги и тд не надо (Анимация в ваши обязательства не входит)

Гонорар: 50 долларов за 1 видео 5 минут длиной. (Которое состоит из сцен приблизительно по 15 секунд)

Для начала нам необходимо 2 таких видео и вознаграждение при этом составит 100 долларов.

После создания 2 видео будут новые задания.

Пожелания к исполнителю:

Продолжительность сотрудничества - очень долгий период.

Ваше место жительства значения не имеет.

Видеокамера значения не имеет, главное чтобы изображение было четким, без шумов и насыщенное. (Последние модели телефонов дают очень качественное изображение)

Желательно использовать дополнительные источники освещения, чтобы изображения было ярким и сочным.

Обязательно ответственно и аккуратно подходить к заданию.

Обязательно, чтобы при составлении сценариев и съемки очень хорошо работала фантазия.

Обязателен навык видеосъемки и понимания законов композиции.

Обязательно умение монтажа в Adobe Premiere (достаточен уровень на 4 из 5)

Если вас заинтересовало наше предложение, то будьте готовы сделать короткий тестовый пример видео и несколько примеров сценария. При этом, для вашего спокойствия, вы можете наложить водяной знак на это тестовое видео.Остальные детали технического задания уже сможем обсудить при переписке.