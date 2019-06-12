2D Анимация в стиле Mario.

Привет! Нахожусь в поиске аниматоров.

Анимации следующих уровней. Спрайты анимации и карты можно найти на тематических форумах и сайтах, укажу где искать. Ручной работы не столько сколько может показаться на первый взгляд.

https://yadi.sk/i/dVgxeBwHgVwBRg

https://yadi.sk/i/3B1hI5QjWXcfmg

https://yadi.sk/i/jTTQ5lrYWUvhYQ

И подобный уровень анимации но упрощенный.

https://yadi.sk/i/3B1hI5QjWXcfmg

Софт желателен After Effects конечно рассматриваем и другие варианты.

Прощу вас уточнить следующую информацию.

Сколько будет стоить по цене и сколько времени уйдет на создание. В первую очередь ищем договороспособных и коммуникабельных исполнителей.

Обязанности:

- ответственность

- пунктуальность