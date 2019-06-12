Просто сделать анимированный текст ( фон предоставим) для рекламного видеоэкрана на улицу! Предлагать цену за 1 шт/задание . У нас они будут стабильные
2D Анимация в стиле Mario.
Привет! Нахожусь в поиске аниматоров.
Анимации следующих уровней. Спрайты анимации и карты можно найти на тематических форумах и сайтах, укажу где искать. Ручной работы не столько сколько может показаться на первый взгляд.
https://yadi.sk/i/dVgxeBwHgVwBRg
https://yadi.sk/i/3B1hI5QjWXcfmg
https://yadi.sk/i/jTTQ5lrYWUvhYQ
И подобный уровень анимации но упрощенный.
https://yadi.sk/i/3B1hI5QjWXcfmg
Софт желателен After Effects конечно рассматриваем и другие варианты.
Прощу вас уточнить следующую информацию.
Сколько будет стоить по цене и сколько времени уйдет на создание. В первую очередь ищем договороспособных и коммуникабельных исполнителей.
Обязанности:
- ответственность
- пунктуальность
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Анимация19 заявокЗакрыт6 лет назад
Ищем аниматора-фрилансера для выполнения заказа! Что нужно сделать: Анимировать видео длительность от 15 до ... Приложение для анимации Sparkol After Effects Тип графики ...Анимация1 заявкаЗакрыт6 лет назад
У нас имеется синопсис, под который будет сниматься детский клип. Нам нужен человек с фантазией и воображением, который сможет сделать крутые эффекты для всего клипа, вставить персонажей из мультфильма, создаст волшебное дерево в ...Анимация7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Нужен человек для создания нескольких анимационных видео. Чтобы работать с нами, напишите, пожалуйста, максимально подробно в чем Вы видите разницу между этими двумя видео: 1) https://www.instagram.com/p/BrfEnvngh16/?igshid=141pqjrn8cv3l 2) https://www.youtube.com/watch?v=0eGv-38U76MАнимация2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется разработать гиф-картинку для спецпроекта. Суть в следующем: имеется вот такая композиция http://prntscr.com/o17vih (прямую ссылку скину исполнителю). Красным выделена область 695х695, в которую будет загружена гиф-картинка поверх изображения балкона. Требуется изобразить анимацию движения воздушных потоков согласно ...Завершен6 лет назад
Здравствуйте, требуется создать анимационный рекламный ролик в виде motion design. Формат: .mp4 Кадры в секунду: 23,97 Разрешение: 1920х1080 Нужен фрилансер, который сделает всё в лучшем виде и ...Завершен6 лет назад
Изготовление анимационного видеоролика - длительность 20 сек, тематика B2B - смс-рассылки.Завершен6 лет назад
Доброе время суток, уважаемые фрилансеры! Пока только собираю информацию, по-этому быстрого размещения заказа не будет. Нужно узнать и обсудить, понять цену вопроса, заранее) Теперь к сути. Нужно сделать 5-7 минутные мультики, ...Анимация1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо периодически создавать html5 баннера. Очень желателен опыт работы с Google Adwords. Предварительно нужно прислать портфолио со своими работами.Анимация5 заявокЗакрыт6 лет назад
Нарисовать ролик продолжительностью 45 секунд пример по ссылке https://www.dubaicompany.com/companysetup-offshore.html#description Внизу прикреплено фото, в левом углу есть образец ролика. Примерная цена 45 долларовАнимация5 заявокЗакрыт6 лет назад