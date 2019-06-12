Вопрос касательно анимационого ролика

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  2. Анимация
Закрыт7 заявок258 просмотров

Добрый день

Подскажите пожалуйста какой срок изготовления подобного ролика и какая цена? 

https://www.weblancer.net/users/Cyndyk/portfolio/animatciya-39/eqtrade-2274859/ 

6 лет назад
Goba84
40 лет
11 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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