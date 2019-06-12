Привет! Нахожусь в поиске аниматоров. Анимации следующих уровней. Спрайты анимации и карты можно найти на тематических форумах и сайтах, укажу где искать. Ручной работы не столько сколько может показаться на первый взгляд. ...
Вопрос касательно анимационого ролика
Добрый день
Подскажите пожалуйста какой срок изготовления подобного ролика и какая цена?
https://www.weblancer.net/users/Cyndyk/portfolio/animatciya-39/eqtrade-2274859/
Заявки фрилансеров
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