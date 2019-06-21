Добрый вечер. Нужны люди умеющие анимировать персонажей в After Effects. Разбирающиеся в DUIK и в принципах анимации. Проект многосерийный. Детский сериал. Серия - 1 минута - 5000 рублей. Пожалуйста, скидывайте примеры ...
Создание инфографики
Мне необходимо найти специалиста по созданию инфографики мой WhatsApp +7-937-879-07-00
Заявки фрилансеров
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