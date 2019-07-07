Создание анимировонного, минутного, рекламного ролика с озвучкой. Пример: www.youtube.com/watch?v=U... Обязательно наличие портфолио. Текст и сюжет предоставляем мы. Оплата договорная.
Срочно 2 д анимация на 50 секунд, по иллюстрации
Из двух иллюстраций нужно собрать анимацию в стиле техно иллюстрации. Есть вектор в АИ. Облака и пр нужны для динамики. Цель показать работу, которая должна быть осуществлена на склоне. и у подножия. Приветствуются построительные линии. Работа должна выглядеть как работа по планиррованию, могут быть показаны формулы и пр. потом на склоне пунктиром можно выбрать ту часть которая будет удаляться. Не сложная работа но надо сдать в течении несколько часов.
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