Срочно 2 д анимация на 50 секунд, по иллюстрации

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  2. Анимация
Закрыт1 заявка193 просмотра

Из двух иллюстраций нужно собрать анимацию в стиле техно иллюстрации. Есть вектор в АИ. Облака и пр нужны для динамики. Цель показать работу, которая должна быть осуществлена на склоне. и у подножия. Приветствуются построительные линии. Работа должна выглядеть как работа по планиррованию, могут быть показаны формулы и пр. потом на склоне пунктиром можно выбрать ту часть которая будет удаляться. Не сложная работа но надо сдать в течении несколько часов.  

6 лет назад
nemoss
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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