Ищу исполнителя на анимацию ролика в 2D flat графике, с присутствием 3-4 персонажей. Сценарий ролика имеется. Иллюстрации к ролику еще готовятся, как будут готовы предоставлю исполнителю. Распишу четкое ТЗ что должно быть ...
Импорт 2D персонажа в FaceRig
Требуется импортировать 2D персонажа (не обязательно самому рисовать персонаж, можно взять из сети), для программы Facerig.
Главное, чтобы персонаж полноценно работал в этой программе и поддерживал анимацию положения головы, губ и мимики (как в предустановленных 3D-аватарах программы)
Цена обсуждается
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