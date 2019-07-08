Импорт 2D персонажа в FaceRig

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  2. Анимация
Закрыт1 заявка546 просмотров

Требуется импортировать 2D персонажа (не обязательно самому рисовать персонаж, можно взять из сети), для программы Facerig. 

Главное, чтобы персонаж полноценно работал в этой программе и поддерживал анимацию положения головы, губ и мимики (как в предустановленных 3D-аватарах программы) 

Цена обсуждается

6 лет назад
Natashenka713
Наталья 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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