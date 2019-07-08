Логотип + Создание видео-опенинга для роликов. Длительность 5-8 секунд

Нужно создать короткий видеоролик 5-8 секунд со звуком, который будет появляться перед основным видео. Суть ролика - показать логотип и динамично его представить (например какие-нибудь метаморфозы с ним, эффекты и т.д.). Тематика основных видео - комиксы для взрослых, анимация, женские измены. От вас я жду творческого энтузиазма и предложения своих идей. Главное - в лого должно читаться - Doberman Studio