Сторис и посты для Инстаграм

Из двух иллюстраций нужно собрать анимацию в стиле техно иллюстрации. Есть вектор в АИ. Облака и пр нужны для динамики. Цель показать работу, которая должна быть осуществлена на склоне. и у подножия. Приветствуются построительные линии. ...