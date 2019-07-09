Анимировать появление логотипа (1-2 сек) Логотип прикрепил. Плавность и легкость появления подобных "капель" нравится, как реализовано у этих ребят https://youtu.be/cGc6VbUjzFk?t=38
Рекламный тизер
Необходимо разработать графический тизер для мероприятия. Пример видео можно рассмотреть по ссылке https://web.facebook.com/motionlabevents/videos/336985700580594/. Ищем талантливого и ответственного исполнителя,возможно на постоянной основе. Детально ТЗ обсудим с выбранным исполнителем.
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