Создание анимационного ролика медицинской направленности

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Закрыт12 заявок202 просмотра

Ролик 3D и/или 2D.  Вероятнее комбинированный.

Длительность 60 - 100 сек. Демонстрирует 1) порядок проведения процедуры 2) как работает метод на уровне всего организма и на уровне клеток и молекул 

6 лет назад
guest_15628447692685
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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