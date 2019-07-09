Ищем художника-мультипликатора для создания тизер-трейлера игры.

Краткое описание проекта:“Тайга-19” – одиночная стратегия в жанре постапокалипсиса про защиту и обустройство постсоветского бункера растущим обществом его жителей.

Проект позиционируется как небольшая экономическая стратегия, ориентированная на сюжет. Основными задачами игрока будут открытие новых участков бункера, борьба с нехваткой места и разрешение конфликтов. Конфликты представляют из себя набор текстовых событий, которые могут как оказать позитивное влияние, так и привести к скорому краху подконтрольного общество. С помощью событий также планируется реализовать набеги на бункер извне и его защиту.

Сюжет разделен на 8 глав, в каждой из которых игроку предстоит встретиться с трудностями от внешних врагов, внутренних неурядиц или тайнами бункера.

Прикрепляю пару скриншотов проекта.

Что нужно сделать:

Показать несколько планов туннеля под музыку, план дверей бункера (все данные объекты уже готовы) и освещённые силуэты людей.

Продолжительность от 30 секунд до 1-й минуты.