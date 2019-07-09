Работа в After Effects на дому. Наложение анимации на видеоряд.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Анимация
Закрыт7 заявок779 просмотров

Суть задачи:

У нас есть готовые видеофайлы в которых фрукты, овощи и предметы необходимо оживить с помощью наложения анимированных лиц, рук, ног и мелких предметов, согласно нашим сценариям.

В результате готовое видео должен выглядеть приблизительно как на этом примере:

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sp2dDwrhH5E  

Ваша задача состоит из 3 пунктов: 

Создать в иллюстраторе или фотошопе необходимые заготовки-шаблоны.

Наложить на видео анимацию (в After effects)

Наложить музыку, звуки и голоса (в Premiere все эти аудио файлы мы предоставим)

Анимация не сложная, но требует обладания у вас таких навыков в After Effects:

Необходимо фиксировать анимацию на предметы, которые движутся (с помощью функции - tracking в АЕ)

Необходимо использовать простые Rig заготовки для анимации глаз и лиц. (Это для ускорения и упрощения вашей работы)

Необходимо накладывать маски на анимацию, если ее перекрывает другой предмет при движении.

Гонорар: 50 долларов за 1 видео 5 минут длиной. (видео состоит из разных сцен приблизительно по 15 секунд)  Нам надо сделать 4 таких видео по 5 минут и вознаграждение при этом составит 200 долларов.

Детали: 

Ваше место жительства значения не имеет. 

Свободный график работы, но с четким дедлайном. 

Владение After effects и Premiere.

Ответственно и аккуратно подходить к заданию. 

Если вас заинтересовало наше предложение, то для начала вам необходимо сделать одно тестовое задание - на представленное нами видео необходимо наложить анимированные лица и озвучку.

При желании вы можете наложить анимацию только на 1 фрукт.

Видео и сценарий вы можете скачать по ссылке: https://dropmefiles.com/KaIBS 

При этом, для вашего спокойствия, вы можете наложить водяной знак на это тестовое видео. 

Остальные детали технических нюансов уже сможем обсудить при переписке.

6 лет назад
fotofly
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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