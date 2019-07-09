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Работа в After Effects на дому. Наложение анимации на видеоряд.
Суть задачи:
У нас есть готовые видеофайлы в которых фрукты, овощи и предметы необходимо оживить с помощью наложения анимированных лиц, рук, ног и мелких предметов, согласно нашим сценариям.
В результате готовое видео должен выглядеть приблизительно как на этом примере:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=sp2dDwrhH5E
Ваша задача состоит из 3 пунктов:
Создать в иллюстраторе или фотошопе необходимые заготовки-шаблоны.
Наложить на видео анимацию (в After effects)
Наложить музыку, звуки и голоса (в Premiere все эти аудио файлы мы предоставим)
Анимация не сложная, но требует обладания у вас таких навыков в After Effects:
Необходимо фиксировать анимацию на предметы, которые движутся (с помощью функции - tracking в АЕ)
Необходимо использовать простые Rig заготовки для анимации глаз и лиц. (Это для ускорения и упрощения вашей работы)
Необходимо накладывать маски на анимацию, если ее перекрывает другой предмет при движении.
Гонорар: 50 долларов за 1 видео 5 минут длиной. (видео состоит из разных сцен приблизительно по 15 секунд) Нам надо сделать 4 таких видео по 5 минут и вознаграждение при этом составит 200 долларов.
Детали:
Ваше место жительства значения не имеет.
Свободный график работы, но с четким дедлайном.
Владение After effects и Premiere.
Ответственно и аккуратно подходить к заданию.
Если вас заинтересовало наше предложение, то для начала вам необходимо сделать одно тестовое задание - на представленное нами видео необходимо наложить анимированные лица и озвучку.
При желании вы можете наложить анимацию только на 1 фрукт.
Видео и сценарий вы можете скачать по ссылке: https://dropmefiles.com/KaIBS
При этом, для вашего спокойствия, вы можете наложить водяной знак на это тестовое видео.
Остальные детали технических нюансов уже сможем обсудить при переписке.
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