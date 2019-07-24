WooCommerce checkout items gift

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки144 просмотра

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Если order больше x Items  то предлагать x+1 Item за пол цены.

Если клиент согласился: перенаправить в нужный контингент для выбора еще 1 атрикл.

checkout x Items + 1 Item - 50%

Storefront WooCommerce

WooCommerce
6 лет назад
guest_15335516950951
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров