Получать новые сообщения из групп в фб

Данные из FaceBook

Общая задача такая:

Надо оперативно получать обновления по групповым чатам/группам FB и складывать их в базу (

АПИ фейсбук не подходит из за ограничения числа апдейтов.

получать нужно строго через уведомления о новом сообщении.

Вариант 1

Плагин в браузер который позволяет видеть уведомления, которые идут в браузер (пуши или уведомлялки внизу экрана).

Далее, при наличии входящего сообщения, идём в группу и смотрим сообщение, копируем в базу.

Вариант 2:

То же самое, но через браузер.

Берём хром и встраиваемся в него. По мне, так более долгий путь.

Формат данных в мускуле:

Дата поста

Ссылка на автора поста (можно просто автора, если ссылку проще генерировать)

Текст поста

Ссылка на группу откуда пост пришёл.