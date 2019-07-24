Получать новые сообщения из групп в фб

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка158 просмотров

Данные из FaceBook 

Общая задача такая: 

Надо оперативно получать обновления по групповым чатам/группам FB и складывать их в базу  ( 

АПИ фейсбук не подходит из за ограничения числа апдейтов.  

получать нужно строго через уведомления о новом сообщении. 

Вариант 1  

Плагин в браузер который позволяет видеть уведомления, которые идут в браузер (пуши или уведомлялки внизу экрана).  

Далее, при наличии входящего сообщения, идём в группу и смотрим сообщение, копируем в базу. 

Вариант 2:  

То же самое, но через браузер.  

Берём хром и встраиваемся в него. По мне, так более долгий путь. 

Формат данных в  мускуле: 

Дата поста 

Ссылка на автора поста (можно просто автора, если ссылку проще генерировать) 

Текст поста 

Ссылка на группу откуда пост пришёл. 

6 лет назад
sherbakyriu
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров