Js программист

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки262 просмотра

На сайте подключен masonry , и аякс подгрузка постов

так вот при нажатии показать ещё, новые записи не получают сетку masonry.

Надо это исправить

там делов мин на 10.

вот ссылка на способ https://masonry.desandro.com/methods.html#reloaditems

Бюджет 300 р

JavaScript
6 лет назад
Websmelfer
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$5
1 день
Была не большая задача, справился быстро и все по Т3 Очень рекомендую и сам обращу ещё не раз
Хороший заказчик, чёткое задание, всегда на связи и приятный в общении, оплата мгновенная. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

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Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад