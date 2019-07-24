На удаленную работу нужен опытный Laravel программист. Задачи: поддержка и добавление нового функционала в web-проект. Требования - ответственность - хорошее знание Laravel и большой опыт программирования на PHP ...
Js программист
На сайте подключен masonry , и аякс подгрузка постов
так вот при нажатии показать ещё, новые записи не получают сетку masonry.
Надо это исправить
там делов мин на 10.
вот ссылка на способ https://masonry.desandro.com/methods.html#reloaditems
Бюджет 300 р
Выбранный исполнитель
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