Правки на рабочих сайтах (front/back end)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок206 просмотров

Требуется помощь программиста по правкам (front/back end) на готовых сайтах.

Правок очень много, они разные. Бюджет небольшой. По каждому заданию свои расценки. 

Постоянный дополнительный доход. Выплаты на кошельки или на карту. 

Работу можно начать уже сегодня. 

6 лет назад
balticit
Егоров 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

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Нет заявок фрилансеров