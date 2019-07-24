На удаленную работу нужен опытный Laravel программист. Задачи: поддержка и добавление нового функционала в web-проект. Требования - ответственность - хорошее знание Laravel и большой опыт программирования на PHP ...
Правки на рабочих сайтах (front/back end)
Требуется помощь программиста по правкам (front/back end) на готовых сайтах.
Правок очень много, они разные. Бюджет небольшой. По каждому заданию свои расценки.
Постоянный дополнительный доход. Выплаты на кошельки или на карту.
Работу можно начать уже сегодня.
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