Нужно создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок192 просмотра

Просто макет и верстка. Нужно сделать из него сайт. 

Одна главная страница, плюс страница блога и плюс страница страницы блога - всего 3 страницы.

Также сообщите, нужна вам вообще верстка или вы будете с макета верстать или еще как. 

6 лет назад
ab-kmv
43 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров