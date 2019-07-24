Нужно доработать и причесать проект. Проект хорошо и профессионально написан поэтому нужен человек соответствующего уровня.
Нужно создание сайта
Просто макет и верстка. Нужно сделать из него сайт.
Одна главная страница, плюс страница блога и плюс страница страницы блога - всего 3 страницы.
Также сообщите, нужна вам вообще верстка или вы будете с макета верстать или еще как.
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