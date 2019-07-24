Доработка магазина на joomshopping

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок165 просмотров

Добрый день, требуется специалист на доработку и кастомизацию магазина, список доработок уже есть, если у вас есть необходимый уровень знаний php + js будем рады сотрудничать

JavaScriptPHP
6 лет назад
Rolfvs
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров