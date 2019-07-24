Сделать микроразметку на сайт

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки175 просмотров

Цена окончательная!, предлагать выше или ниже не нужно! - бюджет 15$

Добрый день,

нужно сделать микроразметку на сайт

Open Graph

Schema.org

микроформаты

Задача:

максимально большей и привлекательный и информативный снипет. (пример нужно будет показать)

6 лет назад
naengine_del
Евгений 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров