Обновление PHP и MySql сайта на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок243 просмотра

Сайт на Bitrix. Необходимо:

Обновить версию PHP с 5.3.27 на 7.3.7

Обновить версию MySql с 5.5.25 на 8.0

MySQLPHP
6 лет назад
nikaso1
Ника 
48 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров