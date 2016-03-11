Экспертное заключение на бытовую технику

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Закрытнет заявок117 просмотров

Необходимо составить развернутое заключение эксперта на 2 предмета (бытовая техника) с учетом: 

- заключение по основным характеристикам предмета; 

- дополнительной информацию по характеристикам, которые не входят в перечень основных; 

- достоинства и недостатки 

- сравнение характеристик предмета с 2-3 ближайшими аналогами 

ВНИМАНИЕ: от исполнителя требуется подтверждение его квалификации в области экспертизы бытовой техники 

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9 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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