Экспертное заключение на бытовую технику

Необходимо составить развернутое заключение эксперта на 2 предмета (бытовая техника) с учетом:

- заключение по основным характеристикам предмета;

- дополнительной информацию по характеристикам, которые не входят в перечень основных;

- достоинства и недостатки

- сравнение характеристик предмета с 2-3 ближайшими аналогами

ВНИМАНИЕ: от исполнителя требуется подтверждение его квалификации в области экспертизы бытовой техники

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