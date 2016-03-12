Написать открытое письмо

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок521 просмотр

В одном сообществе коллекционеров-нумизматов предпринимаются действия по воссозданию централизованной системы обеспечения монетной массой текущей чеканки.

Здесь последние действия по рассылке писем в разные "кабинеты". На выходе - эффект ниже ожидаемого.

Требуется текст открытого письма для СМИ. Стиль деловой, солидный, не плаксивый и попрошайнический...

Ищем специалиста не на 1 раз. При нашей удовлетворенности текстом готовы на долгосрочное сотрудничество.

Прикрепляйте ссылки для просмотра на примеры аналогично написанных Вами писем. 

Нужно не просто "бла-бла-бла"!

9 лет назад
boss43
Олег 
59 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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