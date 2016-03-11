Необходимо быстро, а главное качественно переписать тексты! Необходимо соблюдать стилистику написания. Никакой отсебятины и воды По новой писать тексты не надо. Надо простои их переписать и оставить стиль написания. ...
Требуется копирайтер (тема автозапчасти)
Для написания текстов по автозапчастям требуется копирайтер. Оплата - 70 рублей за 1000 знаков
Заявки фрилансеров
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