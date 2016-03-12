Надо написать статьи для людей про строительство деревянных домов:

-каркасные дома

-дома из СИП панелей

-дома из бруса

Ищу человека, который разбирается в теме, без этого никак.

Надо написать качественно, не для sео.

Статей 10-20.

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