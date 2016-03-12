Написать статьи для людей про строительство деревянных домов

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Закрыт35 заявок518 просмотров

Надо написать статьи для людей про строительство деревянных домов:

-каркасные дома

-дома из СИП панелей

-дома из бруса

Ищу человека, который разбирается в теме, без этого никак. 

Надо написать качественно, не для sео.

Статей 10-20.

Пишите цену за 1000 символов. 

9 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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