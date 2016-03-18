Написание текстов для сайта по ремонту техники

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Завершен12 заявок193 просмотра

Добрый день!

Требуется написание текстов для сайта http://bank.webolution.ru/ по ремонту банковской техники.

Обязательно - умение писать тексты с оптимизацией под ключевые запросы, написанные для людей, в продающем формате. Умение разбираться в сфере деятельности компании.

Работы будет много, тексты нужны будут очень качественные как грамматически, так и стилистически - проверяться будут тщательно.

Просьба указывать стоимость за 1000 знаков в рублях.

Спасибо!

9 лет назад
frolovdm
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Очень довольны сотрудничеством!!! С копирайтерами работаем много лет как заказчики, таких как Виктория крайне мало - ответственных, вежливых, качественно выполняющих свою работу. Виктория пишет очень хорошие продающие тексты, великолепно оптимизирует их под ключевые слова, а самое главное тексты выглядят естественно - интересно их читать!!! Уже сотрудничаем с Викторией на постоянной основе и всем рекомендуем!
Работаю с Дмитрием впервые, но очень надеюсь продолжить сотрудничество! Задание изложено подробно, на возникшие вопросы всегда оперативные пояснения, задержек с оплатой нет. Еще один приятный момент в сотрудничестве - всегда приветливое и вежливое общение. От работы с Дмитрием - только приятные впечатления!!!

Заявки фрилансеров

Pobeda1287
37 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад

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