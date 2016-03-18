Написание текстов для сайта по ремонту техники

Очень довольны сотрудничеством!!! С копирайтерами работаем много лет как заказчики, таких как Виктория крайне мало - ответственных, вежливых, качественно выполняющих свою работу. Виктория пишет очень хорошие продающие тексты, великолепно оптимизирует их под ключевые слова, а самое главное тексты выглядят естественно - интересно их читать!!! Уже сотрудничаем с Викторией на постоянной основе и всем рекомендуем!