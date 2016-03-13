Продающий текст для кухонного аксессуара (английский)

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Необходимо проанализировать товары продаваемые на Amazon и написать описание продукта.

Описание товара нужно сделать как продающее письмо.

Язык - русский или английский (предпочтение).

Количество символов без пробелов - 1500-2000.

Ссылки на товары размещены в прикрепленном файле.

9 лет назад
dnepryanin
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров