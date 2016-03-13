Создание ТЗ для копирайтера, подбор тематик и ключей

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Закрыт5 заявок172 просмотра

Здравствуйте необходимо подготовить ТЗ для рерайтера, грамотное!. Подготовить нужно в  Exel

Что должно быть в таблицах?

- Я даю вам проект, вы подбираете указанное мной кол-во тематик для статей.

Т.е. допустим нужно 5 тем для статей. Каждая тема должна включать в себя

- Саму суть темы (title)

- ключевики исходя из темы статьи (keywords, 3-5шт)

-  заголовки h1-h5

- описание статьи (description)

- Рекомендации рерайтеру по написанию (что описать, про что, ключевые темы, число символов)

Важно: вы должны разбираться в seo, и понимать что к чему. Знать какая длина описания допустима, сколько ключей можно писать, подобрать их грамотно, вообще понимать для чего эта статья будет полезна - дать рекомендации чтобы получить по этой статье трафик!

Тематика сайтов - smm, соц.сети, трафик, различного рода накрутка.

Пишите вашу цену за 1 такую подборку (т.е. набор ключей, описания темы и тп - готовое ТЗ для рерайтера), с кол-вом определимся в личке. Нужно много.

9 лет назад
alerzo
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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