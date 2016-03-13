Нужно написать тексты и отзывы для таких прилендингов http://tvblogs.org/domohozyaika-chai/ http://tvblogs.org/lp11-mon2/ http://tvblogs.org/giper-tea/ http://tvblogs.org/irecommend_antiparasitic/ http://tvblogs.org/medportal_antiparasitic/ http://tvblogs.org/tea_vs_grib/ Товар немного другой. Но смысл текста такой же. Нужно взять стилистику ...
Описать сайт
Описать сайт http://vulkan-apparaty777.com/
2000 символов
Структурированный текст с подзаголовками
Уникальность - не ниже 90% по Адвего (но если статья будет реально интересной, на уникальность могу сделать скидку)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть ЛП страница smotrovik com, новый Лэнд будет сделан по аналогично-блочной схеме. Нужен профессиональный рерайтинг по текстам с использованием семантики (предоставлю). Так же будет перечень приемуществ, которые необходимо выигрышно представить. Важно, мне ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо проанализировать товары продаваемые на Amazon и написать описание продукта. Описание товара нужно сделать как продающее письмо. Язык - русский или английский (предпочтение). Количество символов без пробелов - 1500-2000. Ссылки на ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- профессиональные обзоры мобильных гаджетов, игр и приложений - 5 обзоров / по 3-6К каждый - производительность: 10-15К в сутки - цены/сроки предлагайте up. изменились требования и объемы.Завершен9 лет назад
Написание уникальных статей детской тематики, описание товаров, о производителях детских товаров. Пишите пожалуйста в $ за 1000 зн.Копирайтинг30 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть файл с эссе, надо сделать рерайт. Объем ~7к символов б/п + надо растянуть до 8-9к. Файл с эссе приложил. Срок до понедельника. Оптимально в воскресенье вечером уже получить.Завершен9 лет назад
нужен человек который составить объявление для конкурса контактеКопирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать несколько страниц для сайта строительной тематики. Статейки по 2000-2500 символов с оптимизацией под поисковик. Структуру страниц задаю и подробно описываю что писать. Нужен только текст, иллюстрациями будет заниматься другой человек. Ставьте разумные цены ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется написание текстов для сайта http://bank.webolution.ru/ по ремонту банковской техники. Обязательно - умение писать тексты с оптимизацией под ключевые запросы, написанные для людей, в продающем формате. Умение разбираться ...Завершен9 лет назад