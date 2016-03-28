Написание текстов на страницы интернет магазина

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Завершен1 заявка134 просмотра

Интернет магазин cristal-cosmetic.ru, написание текстов для страниц магазина. Уникальность не менее 85%, проверка по Advego. Подробное описание в тех.задании

Если предложение интересно укажите пож. итоговую стоимость

9 лет назад
sk1982
Сергей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$10
4 дня
Отличая работа, быстро и качественно.
Спасибо за четкое тз и мгновенные ответы на все возникшие вопросы. Буду рада сотрудничать снова!

Заявки фрилансеров

texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад