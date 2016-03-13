Есть ЛП страница smotrovik com, новый Лэнд будет сделан по аналогично-блочной схеме. Нужен профессиональный рерайтинг по текстам с использованием семантики (предоставлю). Так же будет перечень приемуществ, которые необходимо выигрышно представить. Важно, мне ...
Тексты для прилендигов
Нужно написать тексты и отзывы для таких прилендингов
http://tvblogs.org/domohozyaika-chai/
http://tvblogs.org/irecommend_antiparasitic/
http://tvblogs.org/medportal_antiparasitic/
http://tvblogs.org/tea_vs_grib/
Товар немного другой. Но смысл текста такой же.
Нужно взять стилистику проблему здоровья и переписать под другой продукт. Сам текст + отзывы
Общий обьем более 100 000 символов
Пишите цену за 1000 символов. Без цены заявка рассматриваться не будет.
Заявки фрилансеров
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