Тексты для прилендигов

Нужно написать тексты и отзывы для таких прилендингов

http://tvblogs.org/domohozyaika-chai/

http://tvblogs.org/lp11-mon2/

http://tvblogs.org/giper-tea/

http://tvblogs.org/irecommend_antiparasitic/

http://tvblogs.org/medportal_antiparasitic/

http://tvblogs.org/tea_vs_grib/

Товар немного другой. Но смысл текста такой же.

Нужно взять стилистику проблему здоровья и переписать под другой продукт. Сам текст + отзывы

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