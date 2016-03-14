Копирайт/рерайт статей для стоматологической клиники

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Закрыт11 заявок235 просмотров

Доброго времени суток!

Ищу копирайтера  / рерайтера для написания статей для стоматологической клиники.

К статьям даю подробное ТЗ с ключевыми запросами. Требования к исполнителю:

-грамотность в орфографии, пунктуации и стилистике (информационный стиль, не художественное повествование !) 

-отсутствие воды в тексте

-антиплагиат = уникальность по адвего от 90 % ;

Оплпта - 50 руб (~ 0,7 у.е.) за 1000 з.б.п. 

Возможно долгосрочное надежное сотрудничество с авторами, пишите, пришлю пример задания. 

Написание статей
9 лет назад
Alexandra_Sun
Александра 
33 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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