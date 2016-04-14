Написать текст для маркетинг-кита, 13 слайдов, техническая тематика

Здравствуйте необходимо подготовить ТЗ для рерайтера, грамотное!. Подготовить нужно в Exel Что должно быть в таблицах? - Я даю вам проект, вы подбираете указанное мной кол-во тематик для статей. Т.е. допустим нужно ...