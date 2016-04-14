Написать текст для маркетинг-кита, 13 слайдов, техническая тематика

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен2 заявки144 просмотра

Написать по инструкции качественный B2B текст для маркетинг-кита компании, занимающейся продажей дымоходных систем.

Объем: 13 слайдов по 500-1000 збп в каждом.

Схему и дополнительную информацию предоставим. 

Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите слово "дымоход" и

вложите примеры Ваших самых лучших рекламных материалов.

Предпочтение отдадим кандидатам с хорошими отзывами за написание текстов для маркетинг-китов. 

Работаем по БС либо поэтапная оплата. 

Перед стартом необходимо увидеть стиль Вашей работы. Желательно написать пробный текст, хотя бы 2-3 предложения.

9 лет назад
StudioLABIRINTH
Наталья 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$30
5 дней
Все хорошо, спасибо за работу.
Задача четкая, оплата произведена в полном объеме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

filin19101989
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад

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