Написать тайтл и дескрипшн для магазина Автовыкупа. В заявке обязательно предоставляйте образец Тайтла и дескрипн вот список ключевых слов: выкуп авто киев; срочный автовыкуп; ...
Написать текст для маркетинг-кита, 13 слайдов, техническая тематика
Написать по инструкции качественный B2B текст для маркетинг-кита компании, занимающейся продажей дымоходных систем.
Объем: 13 слайдов по 500-1000 збп в каждом.
Схему и дополнительную информацию предоставим.
Если Вы внимательно прочли задание, в заявке напишите слово "дымоход" и
вложите примеры Ваших самых лучших рекламных материалов.
Предпочтение отдадим кандидатам с хорошими отзывами за написание текстов для маркетинг-китов.
Работаем по БС либо поэтапная оплата.
Перед стартом необходимо увидеть стиль Вашей работы. Желательно написать пробный текст, хотя бы 2-3 предложения.
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