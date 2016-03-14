Обновить контент на информационном на сайте

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Закрыт7 заявок182 просмотра

Необходимо в уже размещенные компании/организации на информационном сайте добавить информацию с официального источника о их деятельности и акции. Задача – по списку, в компаниях, где нет информации и акций, добавить описание 350 зн бп + акции. Работа не сложная, текст должен быть уникальным, не копипаст. 

Оставляйте номера скайпа для связи ЗДЕСЬ. 

9 лет назад
Antonlukk
Антон 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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