Сценарий нужен на тему - на что я готов ради квартиры. Это должен быть сценарий клипа с сюжетом, чтобы смотрелось на одном дыхании и было возможно реализовать.
Привести заголовки в нормальный вид
Заголовок должен:
- Содержать как можно больше слов из фразы (там рядом в столбике считается кол-во символов);
- Быть не длиннее 31 символа;
- Не содержать ошибок;
- Быть "читаемым".
- После прочтения заголовка человек должен понимать на что он кликает, т.е не просто "Yokohama", а "Шины Yokohama" и в таком духе :)
- 205 йокогама --> Шины йокогама 205
- 205 йокохама --> Шины йокохама 205
- 205 якохама --> Шины якохама 205
- 215 65 16 йокогама --> Шины 215 65 16 йокогама
- 215 65 r16 yokohama g055 98h --> Шины 215 65 r16 yokohama g055
- 215 65 r16 yokohama geolandar g012 --> Шины 215 65 r16 yokohama g012
- 215 70 r16 йокогама --> Шины 215 70 r16 йокогама
Всего на данный момент нужно около 800 таких исправлений.
От вас требуется:
- Внимательность (не допускать и пропускать ошибки);
- Усидчивость;
- Стоимость работы в час или за каждое исправление.
Выбранный исполнитель
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