Привести заголовки в нормальный вид

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Завершен9 заявок189 просмотров

Заголовок должен:

  • Содержать как можно больше слов из фразы (там рядом в столбике считается кол-во символов);
  • Быть не длиннее 31 символа;
  • Не содержать ошибок;
  • Быть "читаемым".
  • После прочтения заголовка человек должен понимать на что он кликает, т.е не просто "Yokohama", а "Шины Yokohama" и в таком духе :)
Примеры исправлений:

  • 205 йокогама --> Шины йокогама 205
  • 205 йокохама --> Шины йокохама 205
  • 205 якохама --> Шины якохама 205
  • 215 65 16 йокогама --> Шины 215 65 16 йокогама
  • 215 65 r16 yokohama g055 98h --> Шины 215 65 r16 yokohama g055
  • 215 65 r16 yokohama geolandar g012 --> Шины 215 65 r16 yokohama g012
  • 215 70 r16 йокогама --> Шины 215 70 r16 йокогама

Всего на данный момент нужно около 800 таких исправлений.

От вас требуется:

  • Внимательность (не допускать и пропускать ошибки);
  • Усидчивость;
  • Стоимость работы в час или за каждое исправление.
Отдам предпочтение человеку у которого есть опыт работы с контекстной рекламой.
9 лет назад
mmoex
33 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyTravelov
Сергей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$2
1 день
Спасибо за оперативно выполненную работу!
Хороший заказчик! Задача поставлена ясно, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

SergeyTravelov
Сергей 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад

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