"Умный любит учиться, а дурак - учить" А. П. Чехов
Копирайтинг и рерайтинг. Выполню работу в кратчайшие сроки, дешево и с максимально серьезным отношением. Начал работать недавно, но отношусь добросовестно к каждой работе, какой бы легкой или сложной она не была. Всегда стремлюсь узнавать что-то новое. Прибывать в постоянном саморазвитии. Для меня день без книг - деградация.
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Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
8 лет назад
Очень быстро и качественно выполнил поставленную задачу! От работы одни положительные эмоции. Рад, что нашел действительно профессионал. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать.
$2
10 баллов
8 лет назад
Спасибо за оперативно выполненную работу!
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Задача поставлена ясно, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую!
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга