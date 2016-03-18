SergeyTravelov

Сергей Полетаев SergeyTravelov

 
27 летРоссия/Чита
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
"Умный любит учиться, а дурак - учить" А. П. Чехов

Копирайтинг и рерайтинг. Выполню работу в кратчайшие сроки, дешево и с максимально серьезным отношением. Начал работать недавно, но отношусь добросовестно к каждой работе, какой бы легкой или сложной она не была. Всегда стремлюсь узнавать что-то новое. Прибывать в постоянном саморазвитии. Для меня день без книг - деградация. 

Отзывы заказчиков
mastervideo
Дмитрий 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Нужен продающий текст для одностраничника
Очень быстро и качественно выполнил поставленную задачу! От работы одни положительные эмоции. Рад, что нашел действительно профессионал. РЕКОМЕНДУЮ!
Приятно было сотрудничать.
Ответный отзыв
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
8 лет назад
Привести заголовки в нормальный вид
Спасибо за оперативно выполненную работу!
Хороший заказчик! Задача поставлена ясно, своевременная оплата и приятное общение. Рекомендую!
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга