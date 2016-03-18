"Умный любит учиться, а дурак - учить" А. П. Чехов

Копирайтинг и рерайтинг. Выполню работу в кратчайшие сроки, дешево и с максимально серьезным отношением. Начал работать недавно, но отношусь добросовестно к каждой работе, какой бы легкой или сложной она не была. Всегда стремлюсь узнавать что-то новое. Прибывать в постоянном саморазвитии. Для меня день без книг - деградация.