Kalina_horn

Дмитрий Kalina_horn

 
38 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Продвижение в Инстаграм

продвижение Вашей станицы в Инстаграм

  • качественный подбор целевой аудитории
  • разные способы продвижения
  • честная, прозрачная, ответственная работа
  • администрирование вашей странички
  • выведение в ТОП публикаций по низкочастотным тегам
  • ответы на комментарии и перенаправление на Ваш сайт

Отзывы заказчиков
aa410
49 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
$73
10 баллов
8 лет назад
Требуется помощь специалиста по инстаграмм.
В данном вопросе Дмитрий проявил себя компетентным специалистом. Мои самые наилучшие рекомендации.
Александр честный и ответственный заказчик. Очень приятно с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
от $150
нет рейтинга