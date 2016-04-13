Продвижение в Инстаграм
продвижение Вашей станицы в Инстаграм
- качественный подбор целевой аудитории
- разные способы продвижения
- честная, прозрачная, ответственная работа
- администрирование вашей странички
- выведение в ТОП публикаций по низкочастотным тегам
- ответы на комментарии и перенаправление на Ваш сайт
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$73
10 баллов
8 лет назад
В данном вопросе Дмитрий проявил себя компетентным специалистом. Мои самые наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Александр честный и ответственный заказчик. Очень приятно с ним сотрудничать.
Социальные сети (SMM и SMO)
1 отзыв
от $150
нет рейтинга