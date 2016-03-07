Раскрутка в соцсетях SMM

товар - расческа для выпрямления волос DAFNI

Надо создать и раскрутить аккаунты в соцсетях :

Инстаграм, ВК, Фейсбук, Твитер - может что-то еще предложите. ( или что- то из этого )

Лиды с соцсетей будем направлять на лендинг - который готовится в настоящий момент.

предложите ваши варианты - что вы можете сделать и какая цена !

http://www.dafnihair.com - вот пока сайт производителя - для понимания что это за товар.