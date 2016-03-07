Раскрутка в соцсетях SMM

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Закрыт7 заявок227 просмотров

товар - расческа для выпрямления волос  DAFNI

Надо создать и раскрутить аккаунты в соцсетях :

Инстаграм, ВК, Фейсбук, Твитер - может что-то еще предложите. ( или что- то из этого )

Лиды с соцсетей  будем направлять на лендинг - который готовится в настоящий момент.

предложите ваши варианты - что вы можете сделать и какая цена !

http://www.dafnihair.com - вот пока сайт производителя - для понимания что это за товар.

9 лет назад
Dmitry2255
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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