Нужны подписчики в группу ВК

Оригинал: https://vk.com/support?act=home Необходимо для сайта: http://smoservice.ru/faq Необходимо скопировать: http://joxi.ru/GrqBjOecxjNEmz Что бы рядом с названием категории вопросов было место для картинки, сохранив все эффекты наведения как в оригинале и перенести это в ...