Нужны подписчики в группу ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт13 заявок210 просмотров

Ищу качественного исполнителя для постепенной накрутки живых подписчиков группе ВК. Также интересует стоимость лайков и отзывов.

9 лет назад
oceanbreeeze
47 лет
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров