Размещение рекламы в соц. сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт2 заявки182 просмотра

Требуется разместить рекламу товаров (продажи с одностраничников) в сообществах социальных сетей. Оплата за результат. По вопросам пишите в личку.

9 лет назад
Roman2013
Роман 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров