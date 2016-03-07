Надо увеличить численность группы по туртематике. Выбрать стратегию увелечения численности группы. Жду предложение по цене.
Размещение постов в контакте и фб на тему ивентов
Размещение постов в группах вконтакте и фб на тему ивентов и свадеб (заполнение групп интересной информацией для подписчиков). Кол-во постов от 30 до 50 в месяц. Если есть опыт, проведение опросов и конкурсов.
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