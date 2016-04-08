Нужен продающий ИМ под услуги. Обязательна ссылка на свои работы по ИМ. Если есть опыт создания такого ИМ, то об сразу пишите и приведите пример (ссылку).
- Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Создать шаблон/themes (дизайн + верстка) письма для mailchimp (для компьютера и мобильных). Прикрепляйте сразу примеры работ по mailchimp.Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт8 лет назад
Срочно! Есть черновая презентация. Из нее сделать красивую анимированную. Срок - сегодня! Около 30 листов.Презентации9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен дизайн макет для первой страницы лендинга такой же как и на примере. Формат psd со слоями.Дизайн сайтов24 заявкиЗакрыт8 лет назад
необходимо заполнить полностью Ecwid ( ecwid.com ) товаром, категориями и др. с сайта донора и разместить на сайте и в вконтакте/фейсбуке.по оплате пишите предложения.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен фотограф для предметной съемки в Казани. Кол-во предметов около 100 штук. ТЗ в прикрепленном файле.Фотосъемканет заявокЗакрыт9 лет назад
Надо создать блог на вордпресс и последующее сопровождение блога пару месяцев.Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
разместить код ретаргетинга вк на joomlaВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Размещение постов в группах вконтакте и фб на тему ивентов и свадеб (заполнение групп интересной информацией для подписчиков). Кол-во постов от 30 до 50 в месяц. Если есть опыт, проведение опросов и конкурсов.Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны живые русскоязычные фолловеры в инстаграм. От 1000 шт.Социальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
1. прислать 3 варианта с написанием ЧЕРДАК декор флористика + с CHERDAK декор флористика; 2. доработать выбранный мной; 3. поправки после доработки; 4. прислать готовый вариант. ТРЕБОВАНИЯ Общий ...Логотипы и Знаки14 заявокЗакрыт9 лет назад
Разработать логотип-иллюстрацию. нам нужен логотип в ретро стиле. ЧЕРДАК оформительское бюро. каждая буква какой-то элемента декора. фирма занимается декором флористикой оформлением, поэтому и логотип должен соответствовать данному виду деятельности. прикрепляю наброски некоторый букв логотипаЛоготипы и Знаки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Создать крутой маркетинг кит для event агентства. Нужен универсальный кит на кольцах, чтобы была возможность менять страницы под конкретного клиента. Соответственно и контент продающий тоже должен быть под разного клиента (средний, вип, м/ж ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
Кто сможет сделать сайт в подобном стиле - http://agence-belle-epoque.fr/home Дизайн сайта и логотипа, структура и т.д. - т.е. сайт под ключ. Кто может взяться и за какую цену?Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт10 лет назад
достался самопальный лендинг. на сайт вроде залили, контакты сменили, но нужно еще по мелочи доработать дизайн и поля, видео удалить. лишние кнопки удалитьВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сделать полное копирование сайта Landing page. В рамках копирования, также будет необходимо провести работу по редактирование текста, контактов и лого страницы landing page. Также будет необходимо доработать форму заявки (добавить адрес) и привязать ее к ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт10 лет назад