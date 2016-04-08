igor105

Игорь igor105

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

panjohur
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Лендинг
отличный заказчик, согласовал все вопросы, оплата в срок, рекомендкую
супер! все быстро, качественно
Ответный отзыв