Разработка сайтов и интеграция с CRM-системами
Выполняю качественные работы по верстке и созданию сайтов.
Опыт в веб-разработке более 5 лет.
=============Веб-разработка=============
Разрабатываю: сайты-визитки (wordpress), интернет-магазины, каталоги (1С-Битрикс), Landing Page(html,js,php);
==============HTML верстка==============
Адаптивная, кроссбраузерная верстка (Bootstrap)
Имею навыки работы по технологии Perfect Pixel.
========Используемые технологии========
HTML, CSS, PHP+MySQL
jQuery, Ajax
===========Опыт работы с CMS===========
Wordpress, 1С-Битрикс, Joomla!, InstantCMS
===========Интеграция с CRM===========
Интеграция сайтов с CRM системами Битрикс24, AmoCRM
Оплата в рублях, на карту Сбербанк или Яндекс.Деньги
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
супер! все быстро, качественно
Ответный отзыв
отличный заказчик, согласовал все вопросы, оплата в срок, рекомендкую
Веб-программирование
1 отзыв
$15/час
от $15от 1 дня
нет рейтинга