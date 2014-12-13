Разработка сайтов и интеграция с CRM-системами

Выполняю качественные работы по верстке и созданию сайтов.

Опыт в веб-разработке более 5 лет.

=============Веб-разработка=============

Разрабатываю: сайты-визитки (wordpress), интернет-магазины, каталоги (1С-Битрикс), Landing Page(html,js,php);

==============HTML верстка==============

Адаптивная, кроссбраузерная верстка (Bootstrap)

Имею навыки работы по технологии Perfect Pixel.

========Используемые технологии========

HTML, CSS, PHP+MySQL

jQuery, Ajax

===========Опыт работы с CMS===========

Wordpress, 1С-Битрикс, Joomla!, InstantCMS

===========Интеграция с CRM===========

Интеграция сайтов с CRM системами Битрикс24, AmoCRM

Оплата в рублях, на карту Сбербанк или Яндекс.Деньги