Дизайн/верстка шаблона письма для mailchimp

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Закрыт6 заявок150 просмотров

Создать шаблон/themes (дизайн + верстка) письма для mailchimp (для компьютера и мобильных). Прикрепляйте сразу примеры работ по mailchimp.

8 лет назад
igor105
Игорь 
53 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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