Разработка дизайна для интернет-магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок189 просмотров

Разработать уникальный, современный, аккуратный дизайн в соответствии с ТЗ. 

8 лет назад
Julia_17
35 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$100
3 дня
Отличный специалист, четкое понимание задачи, высокое качество исполнения, соблюдение сроков. Рекомендую!
Очень интересный проект. Четко поставлены задачи. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

hikage
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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