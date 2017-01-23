Дизайн лендинга

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт16 заявок182 просмотра

Требуется сделать лендинг высокого качества.  Есть бренд бук и скетч https://www.figma.com/file/GEdqNjeleyp4dR19RjStLIlX/Untitled

8 лет назад
OlyaH
Оля 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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