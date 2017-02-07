Дизайн и верстка Лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок334 просмотра

Необходимо разработать и сверстать Главную страницу сайта - лендинг. 

Вся подробная информация в приложение.

8 лет назад
dmhope
Денис 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
$300
10 дней
Спасибо за оперативную работу, отличное качество выполнения. Работой остался довольной! Советую!!!
Второй раз сотрудничаем с Денисом, по-прежнему только самые приятные впечатления. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
8 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
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